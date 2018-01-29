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الإثنين، 29 يناير 2018 07:43 م
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الجيش السورى يسيطر على عدة قرى فى محيط مطار أبو الضهور بريف إدلب

الإثنين، 29 يناير 2018 06:29 م
الجيش السورى يسيطر على عدة قرى فى محيط مطار أبو الضهور بريف إدلب الجيش السورى


دمشق ( أ ش أ )
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نفذت وحدات من الجيش السورى اليوم  الإثنين، عمليات مكثفة على مناطق تمركز مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى، تمكنت خلالها من توسيع نطاق سيطرتها فى محيط مطار أبو الضهور العسكرى فى ريف إدلب الجنوبى الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن وحدات من الجيش واصلت تقدمها بريف إدلب الجنوبى الشرقى واستعادت السيطرة على قريتى جفر والخفية ومرتفع ضهرة الخفية، عقب معارك عنيفة مع الإرهابيين سقط خلالها عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

كما كبدت وحدات من الجيش السورى، مسلحى تنظيم جبهة النصرة الإرهابى خسائر فادحة فى الأفراد والعتاد، وذلك خلال عمليات مكثفة على مناطق تمركز المسلحين فى بلدة أبو الضهور.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن وحدات من الجيش السورى تنفذ منذ نحو 3 أشهر عملية عسكرية فى المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب للقضاء على تنظيم جبهة النصرة الإرهابى، أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور و300 قرية وبلدة. 


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