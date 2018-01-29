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الجامعة العربية تجتمع غدا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لتبادل الخبرات

الإثنين، 29 يناير 2018 04:19 م
الجامعة العربية تجتمع غدا مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لتبادل الخبرات الجامعة العربية


كتب مصطفى عنبر
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تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم غدا ولمدة يومين اجتماعا تشاوريا تشارك فيه إدارات دعم البعثات الميدانية والشئون السياسية وعمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بمنظمة الأمم المتحدة، وهيئة العمل الخارجى الأوروبى بالاتحاد الأوروبى.

كما يشارك من الأمانة العامة قطاع الإعلام والاتصال وقطاع الشئون العربية والأمن القومى وقطاع الشئون السياسية الدولية.

يأتى ذلك فى إطار جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبناء قدراتها المؤسسية لدعم الدول العربية والتعامل مع الصراعات والنزاعات التى تشهدها المنطقة، وفى سياق المشروع المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مجال الاستجابة للأزمات.

ويناقش الاجتماع الخبرات السابقة للمنظمات الدولية والإقليمية فى مجالى الاستجابة للأزمات ونشر البعثات الميدانية.

وتهدف الأمانة العامة من خلال الاجتماع إلى وضع تصور حول كيفية بناء قدراتها العملياتية عن طريق تفعيل دورها فى التعامل مع الأزمات المتواجدة فى المنطقة العربية، وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية فى مجال مواجهة الأزمات.


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