"التعليم" تتابع معسكر تدريب المتفوقين: نسعى لإعداد جيل فاعل





كتب محمود طه حسين

تتابع الدكتورة يسرا علام معاون الوزير للتسويق، معسكر تدريب الطلاب المتفوقين، والاطمئنان عليهم وتحفيزهم لضمان استمرارية النجاح والتفوق، وذلك استكمالًا لتنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الطلاب المتفوقين، والعمل على بناء قدراتهم والمهارات الحياتية لديهم.

وأكدت الدكتورة يسرا علام على أن المعسكر والتدريب المنعقد في المدينة التعليمية لعدد (١٥٦) طالب وطالبة من المتفوقين يهدف لبناء قدراتهم، والمهارات الحياتية؛ لإعداد جيل فاعل في عصر التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن الهدف منه هو تحفيز الشباب لمواكبة طرق التعلم الجديدة، وتطوير وتنمية شخصية الطلاب، وتمكينهم من مهارات القيادة والعمل الجماعي فضلًا عن تنمية مهارات التحدث باللغة الإنجليزية والأنشطة الفنية والرياضية والمسرحية المختلفة، بالإضافة إلى أن أهم ما يميز هذه المنحة هو حالة التلاقي وتبادل الثقافات والعلاقات المختلفة التي تتم بين طلاب المنحة من كافة المحافظات.