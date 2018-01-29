التخطيط: طرح اسهم بنك الاستثمار القومى بالبورصة بالتنسيق مع المالية (صور)





كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

أكدت الدكتوة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تابع خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.

وأضافت وزيرة التخطيط فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أنه سيتم طرح أسهم من بنك الاستثمار القومى بعدة شركات ضمن برنامج الطروحات بالبورصة بالتنسيق مع وزير المالية.

وأشارت الدكتوة هالة السعيد إلى أنه تم إرسال قائمة بعدد من الشركات التى يمتلك فيها بنك الاستثمار القومى أسهما لوزير المالية لبحث طرحها ضمن برنامج الطرح بالبورصة.















