البنك الدولى يمنح أفغانستان حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار

البنك الدولى يمنح أفغانستان حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولارالإثنين، 29 يناير 2018 05:10 م
البنك الدولى - أرشيفية
أ ش أ
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وقّعت الحكومة الأفغانية، اليوم الإثنين، على مذكرة تفاهم مع البنك الدولى للحصول على حزمة مساعدات جديدة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار.
وقال مكتب الرئاسة الأفغانى -فى بيان رسمى بثته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية- تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير المالية الأفغانى إكليل حكيمى والمسؤول عن أفغانستان فى البنك الدولى شوبهام تشاودهورى، حيث تم توقيعها على هامش اجتماع المجلس الاقتصادى الأعلى برئاسة الرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى.
ولفت البيان إلى أن المساعدات ستستخدم لدعم وتعزيز القطاع المالى والأنشطة المالية فى أفغانستان، وسيتم منحها إلى الحكومة الأفغانية على أساس غير قابل للاسترداد، حيث سيتم استخدامها لدعم وتطوير قطاع الإدارة المالية فى عدد من المؤسسات الحكومية الأفغانية.
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