البحوث الإسلامية ينشر أكثر من 30 كتابًا لمحاربة الفكر المتطرف بمعرض الكتاب

يعرض قسم مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة أكثر من 30 كتابا فكريا فى قضايا فكرية مختلفة؛ حيث تستعرض هذه الإصدارات الأفكار المتطرفة وتعمل على تفكيكها بمنهج عقلى وكذلك الرد على الإلحاد بمنهج يخاطب العقل أولا.

وتعالج هذه الإصدارات القضايا الفكرية وفق الضوابط والقواعد المنطقية والتى ترفض السطحية فى القراءة والفهم.

ومن أبرز هذه الإصدارات:

- المعارضة المسلحة

- حوار مع صديقي الملحد

- حوار الإيمان والإلحاد

- نظرات في الإسلام

- الحرية في الإسلام

- طه حسين

- نظرات في التجديد

- آراء ومناقشات

- الإيمان بالله في عصر العلم

- السر فى انتشار الإسلام

- الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضارى

- الدين والحضارة الإنسانية

- علم المقارنات الفلسفية .. رؤية مستقبلية

- الإسلام عقيدة وشريعة

- الدين والوحى والإسلام

- الإسلام كما يراه الأوربيون

- الإسلام فطرة الله

- مهمة الإسلام فى العالم

- الإسلام دين عام خالد

- سفير الإسلام إلى سائر الأقوام

- المسجد فى الإسلام عبادة وثقافة

- المنطق وتجديد الخطاب الدينى

- تصحيح المفاهيم

- قضايا معاصرة

- هذا هو الإسلام

- آراء ومناقشات

- المفسدون في الارض

- نظرات في التجديد

- نظرات موضوعية فى قضايا إنسانية