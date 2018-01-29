البحث عن المتهمين بخطف طالبين وطلب فدية بكرداسة





كتب بهجت أبو ضيف

تعرض طالبان للخطف على يد مجهولين بقرية ناهيا بكرداسة، حيث هددهما المتهمون وأقتادوهما لمكان مجهول، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية الخاطفين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد بتعرض طالبين للإختطاف على يد "أ.ع.ا" و"أ.ط.ا" طالبين، أثناء توقفهما أمام مسكن أحدهما بقرية ناهيا وطلب فدية مقابل إخلاء سبيلهما.

وذكر شهود عيان أن مجهولين يستقلون سيارة ملاكى، ودراجات بخراية، هددوا الطالبين وأجبروهما على ركوب السيارة، ثم فروا هاربين بعد إطلاقهم الأعيرة النارية فى الهواء، لإجبار المواطنين على عدم مطاردتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.