video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البابا فرنسيس يطالب أوروبا بمزيد من العمل لمحاربة معاداة السامية

الإثنين، 29 يناير 2018 05:00 م
البابا فرنسيس يطالب أوروبا بمزيد من العمل لمحاربة معاداة السامية فرنسيس


رويترز
إضافة تعليق

حث البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، الدول الأوروبية على بذل المزيد من أجل محاربة معاداة السامية، قائلا إن عدم الاهتمام بالأمر فيروس قد يسمح بانتشار أفكار الكراهية العنصرية، جاءت مناشدة البابا فى كلمة ألقاها أمام مؤتمر بروما بشأن مسؤولية الدول عن محاربة معاداة السامية والجرائم المرتبطة بها.

وقال البابا فى المؤتمر الذى نظمته منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا "نحن مسؤولون عندما نكون قادرين على الرد. الأمر لا يقتصر على مجرد تحليل أسباب العنف ودحض منطقهم الفاسد، وإنما أن نكون مستعدين للرد عليهم على نحو فعال".

وجرم عدد من الدول الأوروبية مسألة إنكار المحرقة التى قام بها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية. مخالفا للقانون.

ودعا المجلس الأدنى بالبرلمان الألمانى الأسبوع الماضى إلى استحداث منصب جديد بالحكومة للإشراف على مكافحة معاداة السامية بعد إحراق رموز يهودية وأعلام إسرائيلية.

وقال البابا فرنسيس "عدم المبالاة فيروس شديد العدوى فى عصرنا الذى أصبحنا فيه على تواصل أكبر من أى وقت مضى لكننا أقل اهتماما بالآخرين".

كان حوالى 60 ألف شخص قد شاركوا فى مسيرة لليمين المتطرف فى العاصمة البولندية وارسو فى نوفمبر، وفى السويد أضرم أشخاص النار فى معبد يهودى الشهر الماضى.

وقال رونالد لودر رئيس المؤتمر اليهودى العالمى "فى دولة بعد دولة نرى موجة متنامية من اليمين المتطرف والقوميين المتشددين وفى بعض الحالات نرى أحزاب النازيين الجدد تكتسب قوة".

وأضاف لودر فى المؤتمر الذى عقد بوزارة الخارجية فى روما "تبدو أوروبا الجديدة فجأة وعلى نحو فظيع أشبه بأوروبا فى الثلاثينات".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. كنيسة سلطانة الملائكة تحتفل بمرور 800 عام على زيارة القديس فرنسيس لمصر

البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف فى الكونغو الديمقراطية بعد مقتل محتجين

البابا فرنسيس يطلق النكات فى لقاء مع راهبات بيرو

البابا فرنسيس يختتم زيارته لبيرو بإقامة قداس فى قاعدة جوية

صور.. البابا فرنسيس يخصص اليوم الثانى من زيارة بيرو لمنطقة تضربها ظاهرة النينيو

صور.. البابا فرنسيس من بيرو يحث على مكافحة "بلاء" الفساد

البابا فرنسيس: أتمنى وضع دولى للقدس واستئناف الحوار بين الدولتين

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

فرنسيس

الساميه

اوروبا



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة