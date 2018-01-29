الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بكفر الشيخالإثنين، 29 يناير 2018 12:31 ص
يوسف البسيونى رئيس لجنة النظام والمراقبة بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن يوسف البسيونى، رئيس لجنة النظام والمراقبة بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ عن انتهاء أعمال المراجعة، لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، كما تم الانتهاء من أعمال الرصد، مؤكداً أن أعمال مراجعة الدرجات مستمرة للتفادى الأخطاء.
وأضاف بسيونى، لـ"اليوم السابع"، فور الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، سيعتمدها صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وستُعلن عقب الانتهاء من اعتمادها.
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