الاتحاد الأفريقى: إجلاء نحو 13 ألف مهاجر من ليبيا خلال شهرين





(أ ف ب)

تم إجلاء حوالى 13 ألف مهاجر أفريقى من ليبيا منذ مطلع ديسمبر كما أعلن الإثنين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقى بعد شهرين على تقارير إعلامية أكدت استعباد مهاجرين فى هذا البلد.

ومطلع ديسمبر قال الاتحاد الأفريقى أنه يطمح لإعادة 20 ألف مهاجر إلى بلدانهم قبل منتصف يناير، ورغم إقرار موسى فقى بـ "حصول تأخير" أكد أن العملية "جارية".

وأضاف فقى خلال مؤتمر صحفى فى ختام قمة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا "أن العدد يقارب الـ13 ألفا"، وتابع "نستقبل مهاجرين كل يوم اعيد ثلثهم إلى بلدانهم والعملية مستمرة".

وبعد معلومات عن بيع مهاجرين سود فى ليبيا كـ "عبيد"قررت تسع دول أوروبية وافريقية مدعومة من الامم المتحدة والاتحادين الأوروبى والأفريقى القيام بـ"عمليات إجلاء عاجلة" لمهاجرين ضحايا المهربين.

وعمليات الإجلاء تمت بفضل طائرات استأجرتها دول أفريقية، واستقبلت النيجر ورواندا المهاجرين العاجزين عن العودة إلى بلدانهم.

وباتت ليبيا الغارقة فى الفوضى منذ 2011 مركز عبور للمهاجرين الأفارقة الذين يريدون الوصول إلى أوروبا.

وقضى 3116 شخصا فى العام الفائت أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.