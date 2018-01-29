الإفتاء: توحيد رقم طلب الفتوى بالاتصال على 107 من أى موبايل أو خط أرضى

الإفتاء: توحيد رقم طلب الفتوى بالاتصال على 107 من أى موبايل أو خط أرضىالإثنين، 29 يناير 2018 10:04 م
دار الإفتاء
كتب لؤى على
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أعلنت دار الإفتاء المصرية توحيد رقم الفتاوى على رقم 107 للاتصال من موبايل أو خط أرضى، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما تم إلغاء رقم 090077107.
وأوضحت دار الإفتاء فى بيان أن منهجها لاعتماد الفتوى، ويتمثل هذا المنهج في نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة المشهورة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى، والاستئناس بها، بل وترجيحها أحيانًا لحاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع، وهى تلك المذاهب التى يتبعها بعض المسلمين فى العالم أصولا وفروعًا، وهى: (الجعفرية والزيدية والإباضية) بل والظاهرية التى يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك.
كما أنها فى تخيراتها الدينية كثيرًا ما تتسع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعى والطبرى والليث بن سعد، وغيرهم فى أكثر من ثمانين مجتهدًا فى التاريخ الإسلامى، تستأنس بآرائهم وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إليها أو لمصلحة الناس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف، وهو المنهج الذى ارتضته الجماعة العلمية فى عصرنا هذا شرقًا وغربًا وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين.
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