video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإعدام شنقا لـ4 متهمين بذبح سائق توك توك لسرقته بالشرقية

الإثنين، 29 يناير 2018 07:00 م
الإعدام شنقا لـ4 متهمين بذبح سائق توك توك لسرقته بالشرقية محكمة - أرشيفية


الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، على قرار فضية مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا، لأربعة أشخاص، قتلوا شابا ينفق على أسرته بمركز الحسينية، لسرقة التوك توك منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد مهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل، فى القضية رقم 38682 جنايات مركز شرطة الحسينية لسنة 2016.

تعود أحداث القضية ليوم 25 من شهر أغسطس، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة" حسام عبد الكريم السيد إبراهيم" 20 سنة حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بمنشأة راغب مركز الحسينية، على طريق فرعى مؤدى من عزبة صبرة إلى العزبة البيضاء، وبمناظرته تبين وجود جرح ذبحى بالرقبة، وطعنات متفرقة بالجسم، وتبين أن الشاب من أسرة فقيرة وأنه ينفق على أشقائه.

تم تشكيل فريق بحث قاده الرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث الحسينية، بإشراف العميد أحمد عبد العزيز، رئيس المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "زكريا.م.ع" وشهرته "حمرا" 23 سنة، عاطل ومقيم منشية بشارة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا " سلاح أبيض – سرقة " والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة، و"محمد.ع.أ" وشهرته "الجنزورى" 20 سنة نجار مسلح، ومقيم شارع الإخيوة. ومعهما شخصان آخران.

تمكن ضباط فريق البحث، من ضبط 2 من المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وذلك بقصد سرقة الدراجة البخارية " التوك توك " الخاص بالمجنى عليه، وهاتفه المحمول وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمان.

تم تحرير محضر للمتهمين، وبعرضهما على النيابة أمرت بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بحبسهما على ذمة التحقيق، بعد أن وجه لهما تهمتى السرقة والقتل، وقررت إحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 3 سنوات لـ14 إخوانيا لتحرضهم على العنف بمدينة بلبيس بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الاعدام

الحسينية

سائق توك توك



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة