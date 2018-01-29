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الإثنين، 29 يناير 2018 04:03 م
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الأمن يكشف لغز العثور على جثة محاسب قانونى مقتول بمنزله بالهرم

الإثنين، 29 يناير 2018 03:40 م
الأمن يكشف لغز العثور على جثة محاسب قانونى مقتول بمنزله بالهرم جثة - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور على جثة محاسب قانونى 71 سنة، بمسكنه بحدائق الأهرام، وسرقة هاتفه المحمول وسيارته الملاكى، حيث تبين أن وراء الواقعة طالب جامعى يبلغ من العمر 20 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بأنه تعرف عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعى وتردد عليه أكثر من مرة، وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية، حيث قام بزيارته بمسكنه وغافله وتعدى عليه بقطعه حديدية فأودى بحياته، واستولى على مبلغ ( 20 ألف جنيهاً ) والسيارة والهاتف المحمول، وأرشد عن (5000 جنيه ) من المبلغ المستولى عليه.

وتابع: أنه قرر إخفاء السيارة والهاتف لدى صديقين له " طالبين مقيمان بدائرتى قسمى شرطة التبين وقسم شرطة حلوان" وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بنهر النيل بحلوان، وتم ضبط الطالبين وبحوزتهما السيارة والهاتف المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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