اضبط مخالفة.. شكاوى من وجود محول كهرباء فى قرية بالسنبلاوين أسفل منزل





الدقهلية شريف الديب

شكا أهالى قرية عزبة شعبان التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من تركيب شركة الكهرباء محولا كبيرا للقرية أسفل أحد المنازل داخل جراج على الأرض فى متناول الجميع.

وأشار الأهالى إلى أن المحول انفجر أكثر من مرة واحترق وهو ما يثير قلق الأهالى، وطالبوا بنقله ووضع المحول بشكل آمن لوجود أسلاك منه عارية.

وأضاف محمد رمضان سعد إبراهيم صاحب المنزل الموجود بأسفله المحمول، أنه تم تركيبه لخدمة أهالى القرية لعدم وجود مكان لتركيبه، وبعد فترة حاولنا نقله من مكانه إلا أن الشركة رفضت، وتقدمنا بشكاوى عديدة، إلا أنه لم يستجب أحد لمطالبنا، وخاصة بعد تعرضنا للخطر اكثر من مرة بعد احتراقه وانفجاره نتيجة ارتفاع الأحمال عليه، فاكتفت الشركة بتركيب طفاية حريق فى سقف الجراج للسيطرة على الحريق الخارج من المحول فى حالة اشتعاله.

وطالب صاحب المنزل تدخل المسئولين لنقل المحول من مكانه، وإبعاد الخطر عن المنزل حتى لا يتم الاستيقاظ على كارثة اكبر.



لوحة كهرباء وعليه اثار الاحتراق



المحول الكهربائى على الارض