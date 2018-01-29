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الإثنين، 29 يناير 2018 04:04 ص
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استكمال محاكمة المتهمين بـ"رشوة وزارة الصحة" اليوم

الإثنين، 29 يناير 2018 04:00 ص
استكمال محاكمة المتهمين بـ"رشوة وزارة الصحة" اليوم محكمة - أرشيفية


كتبت محمود نصر - أمنية الموجى
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تستمع لدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، لمرافعة دفاع مستشار وزير الصحة سابقا وموظف فى اتهامهما بالرشوة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".

 تعقد الجلسة عضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل وهانى حمودة.

وفى الجلسة الماضية الضابط "م.ك" الشاهد الثالث: "ضبطت المتهم الأول بعد الحصول على إذن النيابة، وحررت محضرا بإجراءات الضبط، وعندما توجهت للمكتب عمله ، وجدته ملحقا بغرفة كبيرة بها خزينة، ومفتاحها على مكتبه".

 وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضى بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لشركة من الباطن، إلى مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

 


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