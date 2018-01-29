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استقالة نائب مدير "أف بى آى" من منصبه بسبب ترامب

الإثنين، 29 يناير 2018 09:09 م
استقالة نائب مدير "أف بى آى" من منصبه بسبب ترامب مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى السابق


(رويترز)
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ذكرت قناة (إن.بي.سى نيوز) اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة أن أندرو مكابى نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بي.آي)، الذى انتقده الرئيس دونالد ترامب، تنحى من منصبه قبل أسابيع من موعد تقاعده المتوقع.

وقالت (إن.بي.سي) إنه كان من المتوقع أن يترك مكابى الوكالة الاتحادية لإنفاذ القانون فى مارس لكنه سيكون فى أجازة حتى موعد تقاعده. ولم يرد متحدثون باسم مكتب التحقيقات الاتحادى على طلب للتعليق.


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