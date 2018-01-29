ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانبالإثنين، 29 يناير 2018 02:57 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.653 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 73.3 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.6 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، 59.7 مليون جنيه على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2737 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14964 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 861 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2042 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 528 نقطة.
وارتفعت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 79 شركة، ولم تتغير 42 شركة.
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