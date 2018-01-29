اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 29 -1 – 2018 وتوقيع عقد بـ10 مليارات جنيه





كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 29-1-2018، حيث كرمت وزيرة الاستثمار أبرز 50 شخصية نسائية ، كما شهدت توقيع عقد بـ10 مليارات جنيه مع مستثمر، لتنمية منطقة الضبعة فى مطروح.

الحكومة توقع اتفاق إقامة منطقة استثمارية بالضبعة بـ10مليارات جنيه

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، توقيع اتفاق استثمارى بين اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، و محمد فؤاد أبو اليزيد بشته، رئيس مجلس إدارة شركة مدار القرى السياحية والاستثمار السياحى، بغرض إقامة مشروع استثمارى بالمحافظة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم بحضور المستثمر ناصر عبد اللطيف رئيس مجموعة لطيف جروب.

ونص الاتفاق بحسب بيان اليوم على تخصيص المحافظة قطعة أرض على مساحة 2.14 مليون متر مربع بقرية غزالة بمركز الضبعة، للشركة بغرض إقامة مشروع استثمارى متكامل بقيمة 10 مليارات جنيه على أن يتم البدء فى تنفيذه خلال 6 أشهر على 3 مراحل.

سحر نصر تكرم أفضل 100 شركة بالسوق المصرى خلال 2017

قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتكريم أفضل 100 شركة أداءاً في السوق المصرية خلال 2017 في الاحتفالية السنوية الثالثة لمبادرة الأفضل، التي أعدتها مجلة أموال بالتعاون مع “منتدى الخمسين” وعدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي بحضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وزيرة التخطيط: نعد تقريرا حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مجموعة ورش العمل التى قدمتها الوزارة منذ نهاية ديسمبر الماضى بهدف تحديث محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة فى تحديث الرؤية، حيث تمت مناقشة تحديث قطاع النقل والمواصلات، كما تم استعراض استراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع، ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الوقوف على أهم المعوقات والتحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة فى مصر ومحاولة إيجاد حلول لها.

وزير قطاع الأعمال يوجه القابضة المعدنية بوضع حلول جذرية للشركات المتعثرة

أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام على وجود إرادة قوية ونية صادقة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة وزيادة أرباحها، وذلك وفق خطة عمل تقوم على أسس سليمة وتتسم بالديمومة والاستقرار من خلال أساليب مبتكرة تعود بالنفع على الشركات خاصة، والاقتصاد المصرى بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس سيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور مدحت نافع العضو المنتدب لشؤون التمويل والاستثمار بالشركة القابضة.

وزير التجارة يبحث مع وفد حكومى سعودى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة تستضيف اليوم الاثنين اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء، وذلك للإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التى سيترأسها وزيرا التجارة فى البلدين وستعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة الخبراء سيبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين كى يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير صباح اليوم مع الوفد السعودى المشارك بالاجتماع الثانى لفريق العمل المصرى السعودى المعنى بمتابعة توصيات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، وقد ترأس الوفد محمد عبد العزيز عبد الجبار، الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية والأمير عبد العزيز بن ترك بن آل سعود، ممثل وزارة الخارجية السعودية.