احتجاجات فى لبنان وانتشار أمنى بعد وصف وزير الخارجية لرئيس النواب بالبلطجى





كتبت آمال رسلان

تجمع مساء اليوم أنصار حركة أمل اللبنانية أمام مقر التيار الوطنى الحر احتجاجا على وصف وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه برى بالبلطجى، وقال موقع صوت لبنان أن أنصار حركة "أمل"، قطعوا بعض الطرقات في العاصمة اللبنانية وأحرقوا الإطارات، فى حين شهدت المنطقة انتشارا امنيا مكثفا لمنع الاشتباكات.

وعاشت لبنان الـ24 ساعة الماضية على وقع أزمة جديدة بين حركة أمل والتيار الوطنى الحر بعد تسريب فيديو لجبران باسيل رئيس التيار ووزير خارجية لبنان يصف فيه نبيه برى بـ"البلطجى"، مما أثار حفيظة أنصار رئيس حركة أمل ، لتبدأ حالة من التلاسن بين مؤيدى الطرفان على مواقع التواصل الاجتماعى، فى ظل حالة من الاستقطاب الشديدة التى تعيشها بيروت فى تلك الآونة بسبب التحالفات التى تقوم بها الطوائف المختلفة استعدادا للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها فى مايو المقبل.

وقال سعد الحريرى رئيس الحكومة تعليقا على تطور الاحداث عبر موقع تويتر أن ستقرار لبنان يجب أن يتقدم على أي أمر آخر وثقتي كبيرة بوجود قيادات حكيمة بوزن فخامة الرئيس ودولة الرئيس تستطيع أن نتحمل مسئولية دفع الأخطار عن بلادنا وإخماد الحريق الكلامي الذي تشتعل به المواقع والنفوس