إينى الإيطالية: مصر تلعب الدور الأكثر أهمية فى صادرات الغاز

إينى الإيطالية: مصر تلعب الدور الأكثر أهمية فى صادرات الغازالإثنين، 29 يناير 2018 02:00 م
حقل ظهر - ارشيفية
رويترز
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قال رئيس شركة إينى الإيطالية اليوم الاثنين، إن مشاريع الغاز فى دول شرق البحر المتوسط مثل مصر وقبرص ستكون مهمة لمساعدة أوروبا فى تنويع وارداتها من الغاز، فى الوقت الذى ينخفض فيه الإنتاج فى بحر الشمال وترتفع فيه الإمدادات الروسية.
وقال كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى للشركة، إن مصر قد تلعب الدور الأكثر أهمية فى صادرات الغاز بفضل البنية التحتية القائمة وإنها قد تصبح مركزا لشحن ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا خلال سنوات قليلة.
وذكر أن إينى تريد التوسع فى الجزائر بما فى ذلك الحقول البحرية، مضيفا أنه ينبغى تحسين شروط تطوير الحقول فى إيران كى تجذب الشركة للعودة مجددا إلى البلاد، وقال ديسكالزى أيضا إن الشركة تأمل بحفر أول بئر فى لبنان فى 2019.
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