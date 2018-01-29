video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إينى الإيطالية: مصر تلعب الدور الأكثر أهمية فى صادرات الغاز

الإثنين، 29 يناير 2018 02:00 م
إينى الإيطالية: مصر تلعب الدور الأكثر أهمية فى صادرات الغاز حقل ظهر - ارشيفية


رويترز
إضافة تعليق

 قال رئيس شركة إينى الإيطالية اليوم الاثنين، إن مشاريع الغاز فى دول شرق البحر المتوسط مثل مصر وقبرص ستكون مهمة لمساعدة أوروبا فى تنويع وارداتها من الغاز، فى الوقت الذى ينخفض فيه الإنتاج فى بحر الشمال وترتفع فيه الإمدادات الروسية.

وقال كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى للشركة، إن مصر قد تلعب الدور الأكثر أهمية فى صادرات الغاز بفضل البنية التحتية القائمة وإنها قد تصبح مركزا لشحن ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا خلال سنوات قليلة.

وذكر أن إينى تريد التوسع فى الجزائر بما فى ذلك الحقول البحرية، مضيفا أنه ينبغى تحسين شروط تطوير الحقول فى إيران كى تجذب الشركة للعودة مجددا إلى البلاد، وقال ديسكالزى أيضا إن الشركة تأمل بحفر أول بئر فى لبنان فى 2019.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول يرأس اجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة لاعتماد موازنة 2018/2019

اينى الايطالية

اخبار الاقتصاد

مشروعات الغاز بمصر

وزارة البترول



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة