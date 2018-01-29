video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران: البحرية الأمريكية تمتثل الآن للقواعد الدولية

الإثنين، 29 يناير 2018 05:53 م
إيران: البحرية الأمريكية تمتثل الآن للقواعد الدولية البحرية الأمريكية


لندن (رويترز)
إضافة تعليق

قال قائد بالحرس الثورى الإيرانى اليوم الاثنين، إن سفنا أمريكية تقوم بدوريات فى الخليج غيرت سلوكها وتمتثل الآن للقواعد الدولية.

جاءت تصريحات الأميرال على عظمائى التى نقلتها وكالة تسنيم للأنباء، بعد تعليقات لمسئولين بالجيش الأمريكى الأسبوع الماضى تفيد بأن الجيش الإيرانى أوقف "التحرش" المنتظم بالسفن البحرية الأمريكية فى الخليج.

ويتبادل البلدان الاتهامات بتجاهل القواعد الدولية فى المنطقة التى تعد طريقا تجاريا رئيسيا لنقل النفط.

ووقعت مواجهات متكررة فى السنوات القليلة الماضية بين الحرس الثورى الإيرانى والجيش الأمريكى فى الخليج.

وقال عظمائى قائد المنطقة الخامسة التابعة للقوات البحرية فى الحرس الثورى "نرى أن سلوك الأمريكيين قد تغير، يولون اهتماما أكبر بالقواعد الدولية ويتجنبون الاقتراب من المياه الإقليمية لإيران".

كانت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية فى يوليو تموز الماضى عندما اقتربت منها سفينة إيرانية لتصبح على مسافة لا تزيد عن 140 مترا وذلك فى أول مواجهة من هذا النوع بعد تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منصبه.

وفى الشهر التالى حلقت طائرة إيرانية دون طيار وغير مسلحة على مسافة لا تزيد عن 30 مترا من طائرة حربية تابعة للبحرية أمريكية كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات فى الخليج. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفينتان من البحرية الأمريكية تزوران ميناء الإسكندرية لأول مرة منذ 2009

مسئولون فى سلاح البحرية الأمريكية يزورون إقليم هلمند جنوب أفغانستان

ايران

امريكا

البحريه الامريكيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

فيديو وصور.. وكيل موسى مصطفى موسى يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

دار الإفتاء: الممتنع عن أداء صوته الانتخابى آثمٌ شرعًا

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

قمة ثلاثية تعيد المياه لمجاريها.. مباحثات مصرية سودانية إثيوبية اليوم حول سد النهضة.. السيسي: اطمنوا.. فيه مسؤولين والدول الثلاث يد واحدة.. ووزير الخارجية: لا يوجد وسيط.. واتفقنا على حل القضايا الفنية خلال شهر

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

حسام غالى يعود للقاهرة الليلة تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

الزمالك يقترب من الكعبى بعد مكالمة مرتضى منصور ورئيس نهضة بركان المغربى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة