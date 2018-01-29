إيران: البحرية الأمريكية تمتثل الآن للقواعد الدولية





لندن (رويترز)

قال قائد بالحرس الثورى الإيرانى اليوم الاثنين، إن سفنا أمريكية تقوم بدوريات فى الخليج غيرت سلوكها وتمتثل الآن للقواعد الدولية.

جاءت تصريحات الأميرال على عظمائى التى نقلتها وكالة تسنيم للأنباء، بعد تعليقات لمسئولين بالجيش الأمريكى الأسبوع الماضى تفيد بأن الجيش الإيرانى أوقف "التحرش" المنتظم بالسفن البحرية الأمريكية فى الخليج.

ويتبادل البلدان الاتهامات بتجاهل القواعد الدولية فى المنطقة التى تعد طريقا تجاريا رئيسيا لنقل النفط.

ووقعت مواجهات متكررة فى السنوات القليلة الماضية بين الحرس الثورى الإيرانى والجيش الأمريكى فى الخليج.

وقال عظمائى قائد المنطقة الخامسة التابعة للقوات البحرية فى الحرس الثورى "نرى أن سلوك الأمريكيين قد تغير، يولون اهتماما أكبر بالقواعد الدولية ويتجنبون الاقتراب من المياه الإقليمية لإيران".

كانت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية فى يوليو تموز الماضى عندما اقتربت منها سفينة إيرانية لتصبح على مسافة لا تزيد عن 140 مترا وذلك فى أول مواجهة من هذا النوع بعد تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منصبه.

وفى الشهر التالى حلقت طائرة إيرانية دون طيار وغير مسلحة على مسافة لا تزيد عن 30 مترا من طائرة حربية تابعة للبحرية أمريكية كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات فى الخليج.