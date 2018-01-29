إنشاء 11 محطة وقود سيارات باستثمارات 50 مليون جنيه ومجزر آلى بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، انه سيتم انشاء 11 محطة تموين وقود سيارات بمراكز بلطيم والحامول، وفوة وسيدى سالم وقلين بتكلفة تقدر بحوالى 50 مليون جنيه، مرحلة أولى، وذلك بالتعاون معه شركة التنعاون للبترول التابعة لوزارة البترول.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن محطات تموين الوقود الجديدة تشمل مراكز لخدمة السيارات من غسيل وتشحيم وصيانة وغيرة من الخدمات بهدف تشغيل 450 فرصة عمل من أبناء المحافظة .

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم انشاء مجزر آلى بملاحة منيسى بالبرلس " أراضى أملاك الدولة المستردة " بتكلفة تقدر بحوالى 45 مليون جنيه؛ بالاضافة الى انشاء مصنع لإدارة المخلفات "كوكر"، لافتا أن محافظة كفرالشيخ بها 19 مجزر نصف آلى، كما سيتم انشاء بورصة دولية للحاصلات الزراعية لضمان تسويق منتجات المزارعين ومنع الهدر وتوفير مصاريف النقل للمسافات البيعيدة وبالتالى سيكون له مردود ايجابى على المزارع وخفض أسعار المنتجات الزراعية .

وتابع محافظ كفرالشيخ ،أن العمل جارى فى انشاء مصنع الرمال السوداء بالبرلس_الشركة المصرية للرمال السوداء، على مساحة 80 فدان، بالتعاون مع الشركة الوطنية للقوات المسلحة وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى ومحافظة كفرالشيخ وتستمر مدة التنقيب واستغلال الرمال بالبرلس من 16 الى 20 عام، والتى تشمل 41 عنصر معدنى يقوم عليه 41 صناعة منها صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والسراميك ومواد الطلاء وغيرها من الصناعات لدعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، نه سيتم اقامة 100 مصنع بـ 100 وحدة قروية من خلال مبادرة " مصنعك بقريتك " بالتعاون مع ائتلاف دعم مصر، فى مجال صناعة الملابس والجلود وتكون مساحة كل مصنع فدان لتشغيل 800 فرصة عمل بكل مصنع، لافتا انه تم توفير 45 قطعة بـ 45 قرية وجارى استكمال المتبقى .

كماقال محافظ كفرالشيخ، أن برنامج تكامل وكرامة هو أكبر برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة سواء من حيث عدد المستفيدين أو خطة التمويل للبرنامج، فبالتوازى مع برنامج تكافل وكرامة هناك منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة كذلك عملية تطوير شاملة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن تطوير البنية التحتية وإنشاء مئات المشروعات العملاقة ضمن طفرة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها مصر فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً، لتدشين عمل لجان المساءلة المجتمعية المشكلة لمتابعة وصول الدعم لمستحقيه فى برنامج تكافل وكرامة، والتنسيق بين الوحدات المحلية ولجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة، ومناقشة التشكيل وشروط عمل اللجان، وذلك بحضور المهندس راضى امين السكرتير العام، والدكتورة بلقيس عبد المنعم هجرس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى لبرنامج تكافل وكرامة بالوزارة، ومسئولة التواصل والمشاركة المجتمعية، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء القرى، ومديرى ادرات التضامن الاجتماعى، والقيادات التنفيذية .