إلغاء رحلتين للخطوط اليمنية بسب الأوضاع الأمنية فى عدن

إلغاء رحلتين للخطوط اليمنية بسب الأوضاع الأمنية فى عدنالإثنين، 29 يناير 2018 11:55 م
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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ألغت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى عدن بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.
وقال مصدر مسئول بشركة الخطوط اليمنية بالقاهرة، إنه تم إلغاء رحلتين بين القاهرة ومدينة عدن اليوم وغدا بناء علر قرار من قوات التحالف لعدم استقرار الاوضاع الأمنية فى عدن.
وأوضح المصدر، أن رحلتين كان مقرر لهما الإقلاع إلى مطار عدن ، برقم ( ٦٠٩و ٦٠٠) الأولى كانت ستقل ١٠٠ راكب والثانية ١٨٠ راكبا، و تم إلغائهما لعدم استقرار الاوضاع هناك ، مشيرا إلى أن الرحلات ستقلع من القاهرة بمجرد إخطار الخطوط اليمنية من قبل قوات التحالف باستقرار الأوضاع والسماح بالإقلاع .
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