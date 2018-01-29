إصابة ربة منزل بالمنوفية بحروق متفرقة بسبب موقد بلدى

إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، إثر نشوب النار بمنزلها بسبب موقد بلدى ممتلئ بالبنزين، بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى منوف العام "س ر ع" 18 سنة، ربة منزل ومقيمة بقرية بهواش التابعة للمركز، مصابة بحروق نارية متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة، ولا يمكن استجوابها.
بالانتقال والفحص وبسؤال والدها أكد أنه أثناء قيام ابنته بإشعال موقد بلدى مستخدمة مادة البنزين اشتعلت النيران بملابسها، ما أدى لحدوث إصابتها ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
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