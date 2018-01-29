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إزالة عقار مخالف مكون من ٨ طوابق حتى سطح الأرض بشرق الإسكندرية

الإثنين، 29 يناير 2018 11:27 م
إزالة عقار مخالف مكون من ٨ طوابق حتى سطح الأرض بشرق الإسكندرية إزالة عقار مخالف


الإسكندرية - جاكلين منير
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شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة، قبل بيعها للمواطنين وتسكينها، موجها باستمرار الحملات المكبرة لتنفيذ الإزالات ومحاسبة المخالفين وتحويل أى مقصر بالإدارة الهندسية للنيابة الإدارية لمحاسبته وتوقيع أقصى العقوبة عليه، مؤكدا على ضرورة تطبيق أحكام القانون وفرض هيبة الدولة والقضاء على ظاهرة البناء المخالف التى باتت تهدد أرواح المواطنين.

 

واستمرارا لحملات إزالة العقارات المخالفة قام اللواء عادل سلامة رئيس حى منتزه ثان بحملة تم خلالها إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بعقار بشارع 517 بمنطقة العصافرة بحرى والتحفظ على خلاطة من موقع الأعمال، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقاول المخالف، كما قامت أجهزة الحى بتنفيذ قرار الإزالة رقم 46 لسنة 2018 والصادر فى حق سابع عقار يمين من شارع 16 مدينة زهراء العصافرة من الطريق الدولى - اسكوت، وتكون العقار من طابق أرضى وثمان طوابق علوية وتم تسليم العقار لمقاول الهدم بالحى للشروع فى تنفيذ قرار الإزالة حتى سطح الأرض. 

 

 وقد توجهت الحملة لإيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالعقار الكائن بشارع نعمة الله بمنطقة المندرة بحرى وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

 


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