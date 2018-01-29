أمن سوهاج يضبط 2 بندقية آلية و30 طلقة و5 متهمين فى مشاجرة دار السلام اليوم





سوهاج محمود مقبول

تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية عقب الدفع بمدرعة ومجموعات قتالية من السيطرة على الأحداث بعزبة رضوان حيث تم ضبط 5 متهمين و2 بندقية الية و30 طلقة وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة صادرة على 3 مبانى مخالفة خاصة بالمتهمين.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود قتيلين و3 مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد المزمل نافع وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام وتم الدفع بمدرعة ومجموعات قتالية وتمت السيطرة على الموقف .

وأشارت التحريات أن المشاجرة بين عائلتى القور والعسيرات بدائرة المركز بسبب خلافات بين الطرفين نتج عن المشاجرة مصرع 2 وإصابة 3 بطلقات نارية وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وتمكنت القوات من ضبط 2 بندقية آلية تم إستخدامهم فى المشاجرة وتم ضبط 30 طلقة وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة صادرة بمنازل مخالفة خاصة بالمتهمين فى الواقعة والذين تم ضبطهم والبالغ عددهم 5 تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.