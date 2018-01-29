video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن سوهاج يضبط 2 بندقية آلية و30 طلقة و5 متهمين فى مشاجرة دار السلام اليوم

الإثنين، 29 يناير 2018 07:35 م
أمن سوهاج يضبط 2 بندقية آلية و30 طلقة و5 متهمين فى مشاجرة دار السلام اليوم حبس


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية عقب الدفع بمدرعة ومجموعات قتالية من السيطرة على الأحداث بعزبة رضوان حيث تم ضبط 5 متهمين و2 بندقية الية و30 طلقة وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة صادرة على 3 مبانى مخالفة خاصة بالمتهمين.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود قتيلين و3 مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد المزمل نافع وكيل الفرع والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام وتم الدفع بمدرعة ومجموعات قتالية وتمت السيطرة على الموقف .

وأشارت التحريات أن المشاجرة بين عائلتى القور والعسيرات بدائرة المركز بسبب خلافات بين الطرفين نتج عن المشاجرة مصرع 2 وإصابة 3 بطلقات نارية وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

وتمكنت القوات من ضبط 2 بندقية آلية تم إستخدامهم فى المشاجرة وتم ضبط 30 طلقة وتم تنفيذ 3 قرارات إزالة صادرة بمنازل مخالفة خاصة بالمتهمين فى الواقعة والذين تم ضبطهم والبالغ عددهم 5 تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 2 وإصابة 3 فى مشاجرة بسبب النزاع على هاتف محمول بدار السلام سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

دار السلام

اطلاق نار

بنادق الية



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة