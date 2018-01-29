أسعار النفط اليوم الاثنين 29-1-2018 وخام برنت يسجل 70.44 دولار للبرميل

أسعار النفط اليوم الاثنين 29-1-2018 وخام برنت يسجل 70.44 دولار للبرميلالإثنين، 29 يناير 2018 02:23 م
براميل نفط
إضافة تعليق
سجلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 29-1-2018، استقرارا، حيث بلغ سعر خام برنت 70.44 دولار للبرميل، فيما بلغ غرب تكساس الوسيط 66.29 دولار للبرميل.
أسعار النفط اليوم
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، جاء تماسك أسعار النفط اليوم بفعل قوة الطلب وضعف الدولار، واستمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك وروسيا، لكن محللين يقولون إن ارتفاع إنتاج أمريكا الشمالية سيؤثر سلبا على آفاق السوق في وقت لاحق من العام.
أسعار النفط
ويتلقى النفط دعما من خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، وتزامنت تخفيضات الإمدادات مع قوة الطلب فى ظل متانة النمو الاقتصادى العالمى.
نفط
إضافة تعليق
مسلسل الإخوان لإشعال مصر فى 200 يوم.. الجماعة ترصد 20 مليون دولار للعمل حتى أغسطس ويوسف ندا يتولى تدبير المبلغ.. 3 مراحل تبدأ بـ"الموجة" وتنتهى بـ"الحشد".. وتوجيه بتجنب "رابعة والشرعية" لاجتذاب قوى ثورة يناير
بعد إعلان ترشحه للرئاسة..موسى مصطفى موسى فى حوار لليوم السابع: أنا مش"كومبارس".. وبرنامجى يعتمد على الشباب وأعدهم براتب 16 ألف جنيه شهريا..وأحظى بدعم 40 مليون مواطن..وانسحاب بعض المرشحين غرضه إحراج مصر.."فيديو"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة