أسعار النفط اليوم الاثنين 29-1-2018 وخام برنت يسجل 70.44 دولار للبرميل





سجلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 29-1-2018، استقرارا، حيث بلغ سعر خام برنت 70.44 دولار للبرميل، فيما بلغ غرب تكساس الوسيط 66.29 دولار للبرميل.



أسعار النفط اليوم

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، جاء تماسك أسعار النفط اليوم بفعل قوة الطلب وضعف الدولار، واستمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك وروسيا، لكن محللين يقولون إن ارتفاع إنتاج أمريكا الشمالية سيؤثر سلبا على آفاق السوق في وقت لاحق من العام.



أسعار النفط

ويتلقى النفط دعما من خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، وتزامنت تخفيضات الإمدادات مع قوة الطلب فى ظل متانة النمو الاقتصادى العالمى.