أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 29 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 29-1-2018.

البورصة توقف التداول على 7 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية للخدمات الطبية، النصر لصناعة المحولات-الماكو، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، بنك التعمير والاسكان، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية.

البورصة تربح 6.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.653 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.653 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 73.3 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.6 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، 59.7 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2737 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 861 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2042 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 528 نقطة.

وارتفعت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 79 شركة، ولم تتغير 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 18.33 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.04%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 2.51 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.73%

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 28.16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.03%

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 51.77 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.07%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 68.57 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- النصر لصناعة المحولات - الماكو بسعر إغلاق 15.82 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.03%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 5.48 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.67%

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.98 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.79%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 13.55 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 15.97 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%