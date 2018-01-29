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أستاذ جراحة العمود الفقرى بالنمسا: تقنية جديدة لعلاج الانزلاق الغضروفى بالعنق

الإثنين، 29 يناير 2018 01:57 م
أستاذ جراحة العمود الفقرى بالنمسا: تقنية جديدة لعلاج الانزلاق الغضروفى بالعنق البروفيسور ستيفان بيكر أستاذ جراحة العمود الفقرى بفيينا


كتبت ــ أمل علام
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كشف البروفيسور ستيفان بيكر، أستاذ جراحة العمود الفقرى بفيينا بالنمسا، أن هناك تقنية جديدة لعلاج الانزلاق الغضروفى بالعنق، وذلك من خلال فتحة صغيرة خلف الرقبة، وتركيب أقفاص من مادة التايتانيوم فى الفقرات العنقية، وذلك بغرض توسيعها بدلا من تثبيتها، موضحا أن هذا يقضى تماما على آلام الأعصاب الناتجة عن الانزلاق الغضروفى بالرقبة.

وأضاف فى تصريح خاص عبر الهاتف لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن علاج آلام العمود الفقرى والانزلاق الغضروفى من خلال تقنية حديثة تعتمد على خلايا الصفائح الدموية المكثفة، موضحا أن هذه التقنية تعتمد على أخذ الدم من الأوردة، ويتم عمل معالجة للدم لاستخراج الصفائح المكثفة ثم حقنها فى بعض الأماكن المتواجد بها الألم مثل آلام العضلات والأربطة، وأيضا الغضروف بين الفقرات، مشيرا إلى أنه يتم استخراج 12 مليون من الميكروليتر من الصفائح فى 40 ملى دم.

وأكد أن العمود الفقرى يرتبط بالأطراف ارتباطا كبيرا، وعند علاج بعض الأمراض لابد من وجود فريق طبى متكامل يتمثل فى جراح العمود الفقرى والعلاج الطبيعى، وفنى تحريك الأطراف.

من جانبه، قال الدكتور محمد فوزى خطاب استشارى العظام والعمود الفقرى، إنه يجب على الأطباء مراعاة الحالة الصحية العامة لكبار السن، وعلاج الأمراض المصاحبة كالسكر، والضغط، كما يجب وقف عقاقير سيولة الدم قبل إجراء الجراحات، واستبدالها بوسائل أخرى آمنة للجراحة، موضحا أنه يجب ممارسة الرياضة بصفة منتظمة للمحافظة على العمود الفقرى، والوقاية من أمراض العظام.

وتابع أنه يمكن توسيع القناة العصبية بالميكروسكوب عند فشل العلاج التحفظى، وكشف البحث عن تحسن حالة المرضى من حيث القدرة على المشى والوقوف لفترات طويلة. 


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