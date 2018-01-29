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أرملة بالدقهلية تتهم عاطلا بإحراق منزلها لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه

الإثنين، 29 يناير 2018 07:38 م
أرملة بالدقهلية تتهم عاطلا بإحراق منزلها لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه حريق


الدقهلية شريف الديب
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اتهمت ربة منزل عاطل بإشعال النار في منزلها بقرية دميرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيري مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى العقيد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس بنشوب حريق بمنزل بقرية الدميرة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز،  وقوات الدفاع المدني إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من دور واحد ومعروش بالسدة الخشبية ملك "مروة .ح . ح"  29 سنة ربة منزل ( أرملة ) ونجم عن ذلك احتراق بعض أجزاء من المنزل ولم ينجم عنه ثمة إصابات بشرية.

وبسؤالها اتهمت "ابراهيم . م . ا " 35 سنة عاطل ومقيم بذات القرية بإشعال النيران في المنزل لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه ، وعلى الفور تم اعداد كمين برئاسة رئيس مباحث المركز وتم ضبط المتهم والذي أنكر ارتكاب الإتهام الموجه اليه ، و تم تحرير المحضر رقم 954 لسنة 2018 إدارى المركز ، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
 

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