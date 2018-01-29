أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 29-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 29-1-2018، وجاءت أبرزها خفضت الرقابة المالية الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة بالأوراق المالية فى ذات الجلسة على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية.



تخفيض تأمين شركات الوساطة أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدورى رقم (3) لسنة 2018 بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة بالأوراق المالية فى ذات الجلسة على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدورى رقم (3) لسنة 2018 بشأن الحد الأدنى لمبلغ التأمين لتعامل شركات السمسرة بالأوراق المالية فى ذات الجلسة على أن يكون الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت حساب تسوية التعاملات وفقاً لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة سواء كان التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصرى أو بالعملة الأجنبية أو بالاثنين معاً، هو مبلغ مليون جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، وبما لا يقل عن (25%) من متوسط قيمة تعاملات الشركة وفقاً للآلية المشار إليها، ووفقا للعملة المقيد بها الورقة المالية.

وأكدت الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، على أنها لا تدخر جهداً فى اتخاذ أى من الإجراءات التى تساهم فى زيادة وقيمة التداول فى الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك لتحقيق أقصى درجات السيولة السوقية.

جاء ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مباشرة دورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية؛ واستجابة لما أسفر عنه اجتماع شعبة الأوراق المالية مع قيادات الهيئة.

عقدين لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، عن توقيعها عقدين اليوم الإثنين، الأول مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية-جاسكو لتوريد غاز البروبان، والثانى مع الشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته- إيثيدكو، لتوريد الطاقة الكهربية لمشروع إنتاج البروبلين والبولى بروبلين بطاقة 450 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية تقديرية 1.2 مليار دولار. أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، عن توقيعها عقدين اليوم الإثنين، الأول مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية-جاسكو لتوريد غاز البروبان، والثانى مع الشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته- إيثيدكو، لتوريد الطاقة الكهربية لمشروع إنتاج البروبلين والبولى بروبلين بطاقة 450 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية تقديرية 1.2 مليار دولار.

وحققت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، أرباحاً بلغت 703 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل أرباح بلغت 543 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.2 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.

البورصة تربح 6.6 مليار جنيه أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.653 مليار جنيه. أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.653 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 73.3 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.6 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، 59.7 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2737 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 861 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2042 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 528 نقطة.

وارتفعت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 79 شركة، ولم تتغير 42 شركة.