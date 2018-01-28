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7 معلومات عن الأنبا بيمن المكلف من الكنيسة باستقبال السيسي في إثيوبيا

الأحد، 28 يناير 2018 02:30 م
7 معلومات عن الأنبا بيمن المكلف من الكنيسة باستقبال السيسي في إثيوبيا الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة مع محررة اليوم السابع


كتبت سارة علام
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كلفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لإثيوبيا التى بدأت زيارته اليوم الأحد، للمشاركة فى القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقى، التى تنطلق اليوم وتستمر يومين تحت شعار "الانتصار فى معركة مكافحة الفساد نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".

ومع اختيار الأنبا بيمن لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إثيوبيا، نحاول التعرف عن قرب على هذا الوجه البارز بالكنيسة الأرثوذكسية، وفى السطور التالية كل ما تريد أن تعرفه عن الأنبا بيمن.

- الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة هو منسق العلاقات المصرية الإثيوبية فى الكنيسة الأرثوذكسية.

- يتولى الأنبا بيمن ملف العلاقات مع إثيوبيا منذ أكثر من أربع سنوات.

- ترتبط الكنيسة المصرية بعلاقات تاريخية ودينية بالكنيسة الإثيوبية، والأخيرة كانت تابعة لها قديما، الأمر الذى حاول باباوات الكنيسة الحفاظ عليه طوال السنوات الفائتة.

- يرى الأنبا بيمن أن عمله فى ملف إثيوبيا روحى ودينى وتنموى، ويقول: "كى نقرب المسافات بيننا وبين إثيوبيا، وأهيّئ الأجواء للمختصين، ويمكن أن تسميها دبلوماسية دينية أو روحية، ونحن نقدم خدمات على كل المستويات، سواء الصحة أو التنمية أو الاستثمار".

- قال الأنباء بيمن عن ملف سد النهضة إن الاجتماع السرى الذى أُذيع على الهواء أيام الرئيس المعزول محمد مرسى ترك أثرا سلبيا على المف، وكان "فضيحة بجلاجل"

- سبق للأنبا بيمن مرافقة البابا تواضروس فى زيارته التاريخية لإثيوبيا العام قبل الماضى، وهى الزيارة التى التقى فيها بطريرك إثيوبيا وكبار مسؤولى الدولة.


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