38 بنكا تعاود العمل اليوم الأحد بعد توقف 3 أيام

38 بنكا تعاود العمل اليوم الأحد بعد توقف 3 أيامالأحد، 28 يناير 2018 01:00 ص
بنوك - ارشيفية
كتب – أحمد يعقوب
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يعاود 38 بنكًا مصرياً العمل اليوم الأحد، بعد إجازة استمرت 3 أيام بدأت بيوم الخميس 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة بالإضافة إلى يومى الجمعة والسبت.
وكان البنك المركزى قرر تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة.
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