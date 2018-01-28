38 بنكا تعاود العمل اليوم الأحد بعد توقف 3 أيام





كتب – أحمد يعقوب

يعاود 38 بنكًا مصرياً العمل اليوم الأحد، بعد إجازة استمرت 3 أيام بدأت بيوم الخميس 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة بالإضافة إلى يومى الجمعة والسبت.

وكان البنك المركزى قرر تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة.