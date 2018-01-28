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الأحد، 28 يناير 2018 05:24 ص
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15.4 مليون طن قمامة مجمعة خلال عام.. و"الأحياء" الأعلى فى جمع المخلفات

الأحد، 28 يناير 2018 05:00 ص
15.4 مليون طن قمامة مجمعة خلال عام.. و"الأحياء" الأعلى فى جمع المخلفات التعبئة والاحصاء


كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات إحصائية، أنه فى عام واحد فقط بلغ إجمالى كمية القمامة المجمعة 15.480 مليون طن، وقد تم تجميعها من خلال "مجالس المدن والأحياء، شركات جمع القمامة"، أو عن طريق الجمع السكنى.

وفى أحدث النشرات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول إحصاءات المرافق العامة لعام 2016، كشفت الأرقام والبيانات الواردة بالنشرة أن أكبر الكميات المجمعة من القمامة على مستوى محافظات الجمهورية، تم تجميعها من قبل مجالس المدن والأحياء.

بلغت كمية المخلفات المجمعة من قبل مجالس المدن والأحياء 9.700 مليون طن من إجمالى الكميات المجمعة خلال عام 2016 والبالغة "15.480 مليون طن" كما هو مذكور عالياً، تلاها شركات جمع القمامة والتى جمعت 3.712 مليون طن.

ولم تقتصر جهات جمع القمامة على الجهتين السابقتين فقط، بل رصدت النشرة الإحصائية أيضاً انه تم جمع نحو 2 مليون طن من إجمالى الكمية المجمعة للمخلفات، عن طريق الجمع السكنى "السكان".

 

 
تعبئة
 
 
ومن خلال ما رصده جهاز الإحصاء فى نشرته السنوية على مستوى كميات القمامة المجمعة من كل محافظة على مستوى الجمهورية، تبين أن محافظة الإسكندرية لم يجمع منها أى مخلفات خلال عام 2016، فيما جاءت محافظة الأقصر كأقل المحافظات التى جمع منها مخلفات بـ26 ألف طن.
 
وفى المقابل جاءت محافظة القاهرة كأعلى المحافظات التى جمع منها مخلفات خلال عام 2016 بنحو 6 مليون طن قمامة، تلاها محافظة المنوفية بـ1.598 مليون طن، وفى المركز الثالث من حيث الكمية المجمعة من القمامة على مدار العام المشار إليه، جاءت محافظة القليوبية بـ1.085 مليون طن.
 
ويوضح الجدول التالى تفاصيل الكميات المجمعة من القمامة خلال عام 2016 على مستوى كل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك وفقاً لما رصده جهاز الإحصاء.

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