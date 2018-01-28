15.4 مليون طن قمامة مجمعة خلال عام.. و"الأحياء" الأعلى فى جمع المخلفات

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات إحصائية، أنه فى عام واحد فقط بلغ إجمالى كمية القمامة المجمعة 15.480 مليون طن، وقد تم تجميعها من خلال "مجالس المدن والأحياء، شركات جمع القمامة"، أو عن طريق الجمع السكنى.

وفى أحدث النشرات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول إحصاءات المرافق العامة لعام 2016، كشفت الأرقام والبيانات الواردة بالنشرة أن أكبر الكميات المجمعة من القمامة على مستوى محافظات الجمهورية، تم تجميعها من قبل مجالس المدن والأحياء.

بلغت كمية المخلفات المجمعة من قبل مجالس المدن والأحياء 9.700 مليون طن من إجمالى الكميات المجمعة خلال عام 2016 والبالغة "15.480 مليون طن" كما هو مذكور عالياً، تلاها شركات جمع القمامة والتى جمعت 3.712 مليون طن.

ولم تقتصر جهات جمع القمامة على الجهتين السابقتين فقط، بل رصدت النشرة الإحصائية أيضاً انه تم جمع نحو 2 مليون طن من إجمالى الكمية المجمعة للمخلفات، عن طريق الجمع السكنى "السكان".