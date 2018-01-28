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وكيل "قوى البرلمان" يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التأمينات الاجتماعية (صور)

الأحد، 28 يناير 2018 01:24 م
وكيل "قوى البرلمان" يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التأمينات الاجتماعية (صور) النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب


كتب محمود راغب - تصوير محمد الحصرى
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قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاتحاد أعد مشروعى قانون من المنتظر عرضهما على مجلس النواب قريبا، الأول قانون للتأمينات الاجتماعية الجديد يضم 153 مادة لخدمة أصحاب المعاشات، والثانى قانون مقابل البدل النقدى للإجازات.

وأضاف "وهب الله"، فى مؤتمر صحفى بمقر المؤسسة الاجتماعية العمالية، اليوم الأحد، أن مجلس النواب من المقرر أن يناقش مشروعى القانونين بحضور 6 وزراء معنيين، مشيرا فى سياق آخر إلى أن هناك 676 مليار جنيه تقريبا لأصحاب المعاشات لدى الحكومة.

وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، الحكومة بسرعة تقديم قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه لو لم تُقدم الحكومة قانونها فستشهد الفترة المقبلة التقدم بمشروع لجنة القوى العاملة الذى أعده خلال الفترة الماضية.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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