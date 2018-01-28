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وزير النقل: 6 شركات تقدمت بعروضها لمناقصة توريد 1300 عربة سكة حديد

الأحد، 28 يناير 2018 02:49 م
وزير النقل: 6 شركات تقدمت بعروضها لمناقصة توريد 1300 عربة سكة حديد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات


كتبت هند مختار
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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات ووزارات، لبحث وفحص العروض التى تقدمت بها عدد من الشركات العالمية للمناقصة التى طرحتها الوزارة لتوريد 1300 عربة سكة حديد. 
 
وأضاف وزير النقل، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى عقده اليوم الأحد، عقب لقائه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض أبرز ملفات الوزارة وخططها لتطوير القطاعات التابعة، أن هناك 6 شركات وتحالفات دولية تقدمت بعروضها فى المناقصة.
 
 
 
 
 

 


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