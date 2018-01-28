وزير القوى العاملة من بنى سويف: كلنا مدينون لوطننا وأنا أول واحد فيكم





بنى سويف - أيمن لطفى

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، "كلنا مدينون لوطننا وانا أول واحد فيكم، والمواطن المصرى استطاع أن يتحمل أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، لذلك لابد أن نقدم التحية والتقدير للمواطن المصرى على ما تحمله لانه يعلم أن كل هذا فى مصلحة بلده وهى عايشة جواه".

تابع، لن يتحقق الاستقرار إلا إذا كان هناك تلاقى فى الفكر والعمل بين العمال وممثليهم وأصحاب الأعمال، كما أن كل فرد فى المجتمع عليه التزام قبل حقه ، لأن الحقوق تترتب على آداء الالتزام، ونحاول تحقيق التوافق، وكل ذلك يصب فى رصيد الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ بنى سويف مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بقاعة مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل، والتى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة ببنى سويف والنقابات العمالية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لمناقشة حقوق العمال وأصحاب الشركات والمصانع وما عليهم من واجبات وذلك بحضور عرفان الشافعى مدير القوى العاملة بالمحافظة، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وممثلى الشركات والمصانع والعاملين بالقوى العاملة، وتستمر فعاليات المبادرة ثلاثة أيام تتضمن مناقشات بين الحضور.