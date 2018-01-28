وزير القوى العاملة: الجيش والشرطة يحاربان الإرهاب ومصر ستشهد بشاير الخير





بنى سويف ايمن لطفى

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أن رجال القوات المسلحة والشرطة يحاربان الإرهاب الأسود فى كل بقعة من ربوع مصر، لذلك لهم منا تحية إعزاز وتقدير لما يبذلونه من تضحيات فى سبيل الوطن، لافتًا إلى أن الله وعد مصر وأهلها بالحفظ والأمان لذا فلن ينال منها أحد.

جاء ذلك خلال حضوره والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف افتتاح مبادرة " مصر أمانة بين إيديك " بقاعة مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل، والتى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة ببنى سويف والنقابات العمالية وصندوق تمويل التجريب والتاهيل بالوزارة لمناقشة حقوق العمال وأصحاب الشركات والمصانع وما عليهم من واجبات، وذلك بحضور عرفان الشافعى مدير القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد خميس رئيس الإدارة المركزية للعمال بالوزارة، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وممثلى الشركات والمصانع والعاملين بالقوى العاملة حيث تستمر فعاليات المبادرة ثلاثة أيام تتضمن مناقشات بين الحضور.

وأشار سعفان، إلى أن مصر ستشهد بشاير خير منتصف العام الحالى منها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى مما يسهم فى توفير مليارات الجنيهات من نفقات التصدير، لتوجيهها فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.