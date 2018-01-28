video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة: الجيش والشرطة يحاربان الإرهاب ومصر ستشهد بشاير الخير

الأحد، 28 يناير 2018 01:51 م
وزير القوى العاملة: الجيش والشرطة يحاربان الإرهاب ومصر ستشهد بشاير الخير محمد سعفان وزير القوى العاملة


بنى سويف ايمن لطفى
إضافة تعليق

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أن رجال القوات المسلحة والشرطة يحاربان الإرهاب الأسود فى كل بقعة من ربوع مصر، لذلك لهم منا تحية إعزاز وتقدير لما يبذلونه من تضحيات فى سبيل الوطن، لافتًا إلى أن الله وعد مصر وأهلها بالحفظ والأمان لذا فلن ينال منها أحد.

 

جاء ذلك خلال حضوره والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف افتتاح مبادرة " مصر أمانة بين إيديك " بقاعة مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل، والتى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة ببنى سويف والنقابات العمالية وصندوق تمويل التجريب والتاهيل بالوزارة لمناقشة حقوق العمال وأصحاب الشركات والمصانع وما عليهم من واجبات، وذلك بحضور عرفان الشافعى مدير القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد خميس رئيس الإدارة المركزية للعمال بالوزارة، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وممثلى الشركات والمصانع والعاملين بالقوى العاملة حيث تستمر فعاليات المبادرة ثلاثة أيام تتضمن مناقشات بين الحضور.

 

وأشار سعفان، إلى أن مصر ستشهد بشاير خير منتصف العام الحالى منها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى مما يسهم فى توفير مليارات الجنيهات من نفقات التصدير، لتوجيهها فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير القوى العاملة فى بنى سويف لإطلاق مبادرة مصر أمانة بين إيديك

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يؤكد دعمه السيسى بالانتخابات الرئاسية

اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يؤكد دعمه السيسى بالانتخابات الرئاسية

شيكابالا: أنا مرتاح فى السعودية.. ونصحت محمد صلاح بالانضمام لبرشلونة

شيكابالا: أنا مرتاح فى السعودية.. ونصحت محمد صلاح بالانضمام لبرشلونة

دفتر أحوال المواطن.. انتشار عربات الفول بشوارع مدينة نصر.. والكلاب الضالة تثير رعب أهالى الجزيرة الخضراء بالإسكندرية .. ومطالب بإصلاح أعمدة الإنارة فى الزواية.. ورصف شارع أحمد عرابى بشبرا أبرز شكاوى المواطنين

دفتر أحوال المواطن.. انتشار عربات الفول بشوارع مدينة نصر.. والكلاب الضالة تثير رعب أهالى الجزيرة الخضراء بالإسكندرية .. ومطالب بإصلاح أعمدة الإنارة فى الزواية.. ورصف شارع أحمد عرابى بشبرا أبرز شكاوى المواطنين

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

جنح مستأنف الزقازيق تقضى بالحبس شهرا لنجل مرسى فى اتهامه بحيازة سلاح أبيض

جنح مستأنف الزقازيق تقضى بالحبس شهرا لنجل مرسى فى اتهامه بحيازة سلاح أبيض

"هاأرتس" تنشر كاريكاتيرا لترامب راكعا أمام نتنياهو ومقبلا يده

"هاأرتس" تنشر كاريكاتيرا لترامب راكعا أمام نتنياهو ومقبلا يده

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة