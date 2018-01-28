وزير الصناعة:شركة شيكولاتة عالمية تفتتح خطي إنتاج باستثمارات 750 مليون جنيه





كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن شركة "مارس مصر" – إحدى الشركات الأمريكية العالمية العاملة فى مجال إنتاج الشيكولاتة- بصدد افتتاح خطى إنتاج جديدين نهاية شهر فبراير المقبل برأسمال يبلغ 750 مليون جنيه حيث يوفران 1600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة للشركة ستسهم فى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية لتصل إلى 100 مليون دولار سنوياً.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير صباح اليوم الأحد مع داناكان ماكولوك المدير الإقليمى لشركة "مارس العالمية" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والوفد المرافق له.

وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن اللقاء قد تناول استثمارات الشركة بالسوق المصرى والخطط الاستثمارية للشركة فى مصر والتوجهات التصديرية للشركة بأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل، إلى أن حجم استثمارات الشركة بعد التوسعات الجديدة ستصل إلى ملياري جنيه والتى توفر حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلى أن مبيعات الشركة السنوية بالسوق المصرى تبلغ مليار جنيه كما تبلغ صادراتها الحالية 42 مليون دولار، حيث يتم تخصيص 65% من انتاج الشركة للتصدير.

وأضاف الوزير، أن الاصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً شجعت الشركة على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرى وهو الأمر الذى يؤكد نجاح جهود الحكومة فى جذب الشركات العالمية لضخ استثماراتها فى السوق المصرى، مشيراً فى هذا الاطار إلى أن ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية يعد عامل رئيسى فى زيادة حجم استثمارات الشركة فى مصر وبصفة خاصة مع السوق الافريقى

ومن جانبه قال داناكان ماكولوك المدير الاقليمى لشركة " مارس العالمية" " لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن شركة "مارس مصر" تصدر منتجاتها لأسواق 20 دولة تتضمن استراليا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط وأوروبا والهند، مشيراً إلى أن السوق المصرى يمثل محوراً تسويقياً رئيسياً للشركة لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بأكثر من 80 دولة ودخلت السوق المصرى منذ 22 عاماً وبدأت استثماراتها فى مصر عام 2001 كما أن الشركة تنفذ توسعات دورية بالسوق المصرى نظراً لما حققته من نجاحات كبيرة منذ بدء العمل بهذا السوق الهام.