وزير الداخلية التركى يكشف عن تعيين محافظين ومسؤولى أمن فى 3 مدن سورية

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كشف وزير الداخلية التركى سليمان سويلو عن تعيين محافظين ومسؤولى أمن فى 3 مدن شمالى سوريا سيطرت عليها تركيا خلال عملية "درع الفرات" العام الماضى.

وقال سويلو ـ فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد - إن تركيا عينت ولاة ومدراء أمن وقيادات درك فى كل من مدن إعزاز وجرابلس ومارع.



وكانت تركيا قد أطلقت عملية "درع الفرات" فى 24 أغسطس 2016 ، وانتهت بسيطرة الجيش التركى والفصائل السورية المعارضة على مثلث جرابلس وإعزاز و مارع داخل سوريا.