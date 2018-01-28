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وزير التعليم ينعى وفاة معلم بمحافظة دمياط

الأحد، 28 يناير 2018 09:38 م
وزير التعليم ينعى وفاة معلم بمحافظة دمياط الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد أحمد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، وفاة المعلم عبد الحكيم العامر على عامر معلم أول فصل بمدرسة العدلية بنين.

وقدم الوزير وجميع العاملين بالوزارة خالص العزاء لأسرة الزميل المغفور له، داعين المولى عز وجل، أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان.


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