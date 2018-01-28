وزير الأوقاف يشارك اليوم فى مؤتمر "دور إذاعات القرآن فى التصدى للتطرف"الأحد، 28 يناير 2018 01:00 ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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يشارك اليوم الأحد، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور إذاعات القرآن الكريم فى التصدى لظواهر الغلو والتطرف" الذى تنظمه الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بالقاهرة.
ومن المقرر أن يلقى الوزير كلمة حول دور إذاعات القرآن الكريم فى نشر الفكر الإسلامى الصحيح، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وأثر الدراسات القرآنية فى ترقية الحس الإيمانى وترسيخ القيم الأخلاقية السامية.
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