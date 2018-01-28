وزير الأوقاف: إذاعات القرآن تشارك القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب.. فيديو





كتب إسماعيل رفعت

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إذاعات القرآن الكريم المتسمة بالوسطية، والدعاة الوسطيين، يشاركون جنود القوات المسلحة فى دفع التشدد بعيدا عن الوطن وعقول الناس، من باب جهاد الكلمة، مبديا استعداده للتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكل الإذاعات فى هذا الشأن، لافتا إلى أهمية الجهد الذى قدمته الهيئة لعقد هذا المؤتمر سعيا لتوحيد الجهود التنويرية فى مواجهة التشدد، مطالبا الإعلامى حسين زين بتكرار تنظيم لقاءات لتوحيد وتركيز الجهود.

وأضاف "جمعة"، فى كلمته خلال مؤتمر "دور إذاعات القرآن الكريم فى التصدى لظواهر الغلو والتطرف"، المنعقد بمبنى الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة، بحضور ممثلى عدد من الإذاعات الدينية بالعالم، أن قصر البعض لروافدهم الثقافية والدينية على إذاعات القرآن الكريم ينبهنا لخطورة الكلمة، وأننا إزاء فرصة لهذه الإذاعات لتصحيح الفكر الدينى المتطرف من خلال البث الإذاعى الوسطى لهذه الإذاعات.

وتابع وزير الأوقاف كلمته بالقول: "إذاعات القرآن الكريم شكلت جزءا كبيرا من ثقافة جيلنا، ومال الجميع لسماع إذاعة القرآن الكريم التى تنفذ إلى شريحتين: الأولى فئة لا تستمع إلا إلى إذاعة القرآن الكريم من باب أنها الرافد الصحيح للدين، والفئة الثانية هى التى تشغلها ظروفها عن الاستماع لإذاعات أخرى"، مشددا على أن منطقتنا تواجه حروب الجيلين الرابع والخامس لتشويه الرموز وممارسة الإحباط واستخدام العصابات الإجرامية التى توظف الدين.

وشدد الوزير على أهمية إذاعات القرآن الكريم فى محاربة الإرهاب، والتطرف فى هذا التوقيت الخطير، نظرا لاختطاف المتشددين للخطاب الدينى الوسطى واستبداله بخطاب متشدد، مؤكدا سماحة الإسلام، وأن الخطاب الإسلامى يُبنى على أساس أن الفقه هو التيسير بدليل، وأن أحدا من العلماء لم يقل إن الفقه هو التشدد، لافتا إلى أن الغلو والتطرف أمر لا علاقة له بالأديان، وليس بالإسلام وحده.

كلمة وزير الأوقاف فى مؤتمر إذاعات القرآن الكريم

جانب من ضيوف مؤتمر إذاعات القرآن الكريم

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة خلال كلمته

جانب من ضيوف المؤتمر



وزير الأوقاف خلال كلمته وزير الأوقاف خلال كلمته