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وزارة المالية تطرح 14 مليار جنيه أذون خزانة اليوم

الأحد، 28 يناير 2018 03:00 ص
وزارة المالية تطرح 14 مليار جنيه أذون خزانة اليوم طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى


كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
 
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 
 
 

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البنك المركزى المصرى

طارق عامر

وزارة المالية

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