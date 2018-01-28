واشنطن تسلم الأردن مروحيتى بلاك هوك





الزرقاء (أ ف ب)

سلمت الولايات المتحدة الأردن الأحد، مروحيتين من طراز "بلاك هوك" المتعددة المهام ليصل إجمالى عدد المروحيات التى قدمتها واشنطن للمملكة منذ العام الماضى إلى 12 مروحية.

وقالت السفارة الاميركية فى عمان فى بيان، تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "القوات المسلحة الأردنية استلمت رسمياً اليوم الأحد، الشحنة النهائية من مروحيات طراز بلاك هوك من الولايات المتحدة، ليصل العدد الإجمالى الذى استلمته القوات المسلحة إلى 12 مروحية خلال الأشهر التسعة الماضية".

وأوضح البيان أن "المروحيات ستعزز القوات المسلحة الأردنية وقوة الرد السريع التابعة لها وأمن الأردن".

وتم تسليم المروحيتين خلال حفل حضره الأمير فيصل بن الحسين والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى عمان هنرى ووستر والجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية ممثلاً الولايات المتحدة.

وتم خلال الحفل تقديم عرض جوى بمروحيات بلاك هوك، حيث قام سلاح الجو الملكى الأردنى وقوة الرد السريع بعرض لإطلاق نار حى ومواجهة عملية تسلل يُظهران قدرات مروحيات بلاك هوك.

وقال ووستر فى الحفل ان "للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية علاقة تاريخية ودائمة، مبنية على القيم المشتركة والمصالح المشتركة".

وأضاف أن "شراكتنا العسكرية تجسد أهدافنا المشتركة لمنطقة آمنة ومستقرة"، مشيرا إلى أن "احتفال اليوم يمثل بداية لقدرة جديدة لسلاح الجوى الملكى الأردنى على شكل أسطول رائع من مروحيات بلاك هوك من طراز يو اتش-60".