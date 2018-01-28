video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 07:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"واشنطن بوست": الاستراتيجية الأمريكية فى سوريا مهددة بالفشل بعد هجوم عفرين

الأحد، 28 يناير 2018 05:32 ص
"واشنطن بوست": الاستراتيجية الأمريكية فى سوريا مهددة بالفشل بعد هجوم عفرين الهجوم على عفرين السورية


واشنطن أ ش أ
إضافة تعليق

رأت "واشنطن بوست"، فى تقرير، أن استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة بشأن سوريا مهددة بالفشل بسبب المواجهات بين حليفتيها: تركيا والأكراد.

وذكر التقرير - الذى نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، السبت - أن هجوم تركيا الأخير على المليشيات الكردية فى سوريا كشف عيوب السياسة الجديدة التى وضعتها الإدارة الأمريكية لسوريا، موضحا أن الهجوم وضع خطط واشنطن محط تساؤل، لاسيما فيما يتعلق بالاحتفاظ بتواجد عسكرى فى سوريا دون خوض نزاع أوسع.

وبدأ الجيش التركي، بالاشتراك مع مسلحين سوريين قبل أسبوع، عملية عسكرية استهدفت منطقة عفرين فى محافظة حلب الواقعة شمال سوريا قرب الحدود مع حلب، والتى يسيطر عليها الأكراد، وذلك بعد يومين من إعلان وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون استراتيجية جديدة لسوريا تتعهد بموجبها الولايات المتحدة بالحفاظ على وجود قواتها فى شمال شرق سوريا.

ونقل تقرير "واشنطن بوست" عن خبراء قولهم إن تركيز الولايات المتحدة على تقديم الدعم العسكرى للأكراد السوريين الذين يواجهون تنظيم "داعش" الإرهابى لطالما كان حافلا بالتناقضات، مشيرا إلى أن تلك الأزمة الأخيرة تبرز الآن على السطح مع تركيا، حليفة الولايات المتحدة وعضو حلف شمال الأطلسى "الناتو"، مع شن أنقرة حملة على الحليف الأبرز لواشنطن فى سوريا (الأكراد).

وانطلقت العملية العسكرية التركية رغم مطالبة الولايات المتحدة لتركيا بعدم شنها، ووسط قلق مسئولين أمريكيين على قوات أمريكية فى منبج .. فيما اتهمت أنقرة واشنطن بأنها تريد إنشاء "جيش من الإرهابيين" على الحدود التركية السورية، بعد إعلان الولايات المتحدة عن تدريب قوة حدودية قوامها 30 ألف مقاتل أغلبهم من الأكراد.

من جانبه، قال نوح بونسى محلل الشئون السورية فى مجموعة الأزمات الدولية: "هذا يبرز الصعوبة الجوهرية لاستراتيجية الولايات المتحدة التى تتطلب الاحتفاظ بتحالفات نشطة مع وجود قوتين فى حالة حرب مع بعضهما البعض... لم تكن هناك أبدا إجابة على ذلك، ولن تكون هناك إجابة".

ولفت التقرير إلى أنه منذ بدء هجوم عفرين، سعت واشنطن إلى الوصول لتوازن بين أصدقائها المتناحرين، معترفة بصحة المخاوف الأمنية لتركيا، فى الوقت الذى تدعو حلفاءها فى تركيا إلى تحديد نطاق الهجوم بمنطقة عفرين لتقليل عدد الضحايا.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والجيش السورى الحر قد أعلنا اعتزامهما أن تشمل العملية العسكرية الجارية مدينة منبج السورية أيضا فى وقت لاحق، فيما أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها إزاء ذلك الأمر.

وخاضت تركيا على مدى عقود حربا داخل أراضيها ضد المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني، المُصنَف من جانب الولايات المتحدة وتركيا منظمةً إرهابية، والمُتحالِف مع وحدات حماية الشعب، الحليف الأمريكى الذى يفرض سيطرته على عدة مناطق داخل سوريا على الحدود التركية. وتصاعدت حدة التوترات خلال السنوات الأخيرة مع تخوف الأتراك من المساعى الانفصالية للأكراد فى تركيا وسوريا والعراق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات سوريا الديمقراطية: مقاتلونا أسقطوا مروحية للجيش التركى داخل عفرين

قوات سوريا الديمقراطية: مقتل نحو 60 مدنيا منذ الهجوم التركى ضد عفرين

واشنطن بوست

الاستراتيجية الأمريكية

سوريا

هجوم عفرين



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة