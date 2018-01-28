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واشنطن: استخدام طالبان سيارة إسعاف لتنفيذ هجوم كابول "غير إنسانى"

الأحد، 28 يناير 2018 04:00 ص
واشنطن: استخدام طالبان سيارة إسعاف لتنفيذ هجوم كابول "غير إنسانى" ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى


واشنطن أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الذى وقع فى العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 95 شخصا على الأقل وإصابة 158 آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون ـ فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية الليلة ـ إن استخدام حركة طالبان سيارة إسعاف كسلاح لاستهداف مدنيين يشكل استخفافا غير إنسانى بالشعب الأفغانى وجميع العاملين على تحقيق السلام فى البلاد ، فضلا عن أنه يمثل انتهاكا لأبسط المعايير الدولية.

وأضاف أنه على جميع الدول التى تدعم السلام فى أفغانستان إتخاذ إجراء حاسما إزاء حملة العنف التى تشنها طالبان ، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن يكون هناك أى تسامح مع أولئك الذين يدعمون أو يقدمون ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية.

وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أفغانستان والتزامها الثابت بدعم جهود الشعب الأفغانى من أجل تحقيق بلاده السلام والأمن والازدهار.

وقتل 95 شخصا على الأقل وأصيب 158 آخرون بجروح فى انفجار سيارة إسعاف مفخخة فى وسط كابول اليوم السبت ، وتبنته حركة طالبان.


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واشنطن

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