هيئة تنمية الصادرات: 4 جهات لخدمة المصدرين وحل مشكلاتهم فى مجمع أكتوبر





كتب - إسلام سعيد

قررت هيئة تنيمة الصادرات، أن يكون مجمع خدمات المصدرين الكائن فى 6 أكتوبر يضم 4 جهات وهى كافة الهيئات التى تخدم المصدرين وهى " هيئة المواصفات والجودة وجمعية المصدرين المصريين وجمعية مستثمرى 6 أكتوبر والمصرف المتحدة"، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات التصديرية من منفذ واحد.

وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، فى وقت سابق، إن مجمع خدمات المصدرين يقدم الخدمات الرئيسية لهيئة تنمية الصادرات شاملة إتاحة المعلومات وبيانات التجارة الخارجية والأسواق المحتملة والمنتجات الواعدة والمستهدفة للتصدير والمشترين مع إمكانية الطرح الذكى والمتطور لإمكانيات الشركات التصديرية من خلال نشر الصفحات الخاصة للشركات على بوابة الصادرات المصرية لتسهيل الربط بين الشركات المصرية والمستوردين الاجانب والترويج عالميا للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أن المجمع يقدم أيضا الخدمات الرامية إلى خلق جيل جديد من المصدرين والتى تشمل قياس جاهزية المنشآت الصناعية للتصدير وتحديد الاحتياجات الفنية والتدريبية اللازمة.

وأضافت أنه سيتم تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية فى كافة المجالات المتعلقة بالعملية التصديرية حيث تمتد خدمات المجمع إلى تنمية المصدرين الحاليين من خلال اعداد استراتيجيات وخطط النفاذ لأسواق جديدة والربط مع الاسواق الخارجية لتوفيق الأعمال مع المكاتب التجارية والمراكز اللوجستية وتوفير المعلومات الخاصة بالنقل والشحن وتوفير الحلول التمويلية والأنشطة الترويجية.

وأشارت إلى أن جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) ستقدم خدمات المعلومات والدراسات التسويقية بالإضافة إلى اعداد المواد الدعائية والترويجية وفرص المشاركة فى المراكز اللوجيستية والأنشطة الترويجية كما يقوم المصرف المتحد بتقديم الاستشارات والخدمات البنكية إلى جانب البرامج التدريبية المتخصصة فى آليات الدفع والاعتمادات المستندية والعمليات البنكية.

وأكدت أن هيئة المواصفات والجودة ستقوم بتقديم برامج تدريبية فى مجالات المواصفات والمقاييس والجودة والمعايرات الصناعية واتاحة المواصفات المصرية للشركات، كما تتيح مبادرة "يلا نصدر" خدمات التسويق من خلال أول سوق اليكترونى للصادرات المصرية يهدف إلى مساعدة المنشآت فى تسويق منتجاتها إلى الاسواق الخارجية.

وأضافت الشوربجى أن إنشاء أول مجمع لخدمات المصدرين متضمناً مختلف الجهات المعنية بالعملية التصديرية تحت سقف واحد يعتبر تجربة هى الأولى من نوعها حيث من المتوقع أن يسهم هذا المجمع فى رفع الوعى التصديرى للشركات وزيادة عدد المصدرين بمنطقة السادس من اكتوبر بـنسبة 20% هذا الى جانب تنويع واستهداف أسواق جديدة للشركات المصدرة.