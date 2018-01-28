نيابة دمياط تأمر بضبط فرد الأمن المتهم بالاعتداء جنسيا على طفلة داخل مستشفى





دمياط - عبده عبد البارى

أمرت النيابة العامة بدمياط بضبط وإحضار فرد أمن بمستشفى ميت أبو غالب المركزى بمحافظة دمياط، والمتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات داخل غرفة الأمن بالمستشفى، من أجل تحليل السائل المنوى له ومطابقته بالسائل المنوى الذى عثر عليه بجسم الطفلة وعلى الفستان الذى كانت ترتديه.

وكانت "ى.أ" والدة الطفلة "ر.م" 3 سنوات، قد تقدمت مساء الجمعة الماضية ببلاغ بمركز شرطة كفر سعد ضد "م.م.ع"، 22 سنة، فرد أمن بإحدى شركات الأمن الخاصة المسئولة عن تأمين مستشفى ميت أبو غالب المركزى، واتهمته بالاعتداء على طفلتها جنسيا داخل غرفة الأمن الخاصة بالمستشفى.

وأمرت النيابة العامة بعرض الطفلة على الطب الشرعى الذى أكد أن غشاء البكارة سليم، ولا توجد أى إصابات ظاهرية، بينما توجد بقايا السائل المنوى الخاص بالمتهم على جسمها من الأسفل، وعلى الفستان الذى كانت ترتديه.