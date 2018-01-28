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نيابة القاهرة الجديدة تطلب تحريات الأمن الوطنى والعام فى واقعة هشام جنينة

الأحد، 28 يناير 2018 03:56 م
نيابة القاهرة الجديدة تطلب تحريات الأمن الوطنى والعام فى واقعة هشام جنينة هشام جنينة


كتبت أمنية الموجي
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واصلت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المحام العام أحمد حنفى، ورئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق فى واقعة المشاجرة بين المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وعدد من المواطنين فى منطقة التجمع الأول.

واستمعت النيابة لأقوال "جنينة"، حيث زعم أن ضباط قسم التجمع قصروا فى واجبهم تجاه الواقعة، وأنه ظل ينزف قرابة الخمس ساعات، دون تضميد جراحه، رغم وجود سيارة إسعاف على مقربة من المكان، ما آثر على حالته الصحية والنفسية.

كما زعم أمام النيابة، أنها كانت محاولة لخطفه، لا لقتله، بل كان أسلوب تخويف"، مؤكدا أن قرب المسافة بين منزله وموقع الاعتداء عليه واستنجاده بأسرته سبب إنقاذه.

وطلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات الأمنى الوطنى، والأمن العام حول الواقعة، وقررت حجز 3 متهمين أطراف فى المشاجرة مع "جنينة"، لحين ورود محضر التحريات.

 


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